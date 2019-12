Kaitsejõudude hokiklubi korraldas rahvusvahelise sõprusmängu

Mängu eesmärgiks oli tänada klubi toetajaid ja tutvustada jäähokit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sellest võtsid osa ka Eestis viibinud kaitsevaldkonnaga seotud välisesindajad.

"Mul on nii hea mulje siit. Kui nüüd kaks päeva oled jõulurahul, on see väga-väga hea üritus. Nagu ütlesin, suur tänu kaitseväele, et see organiseeris ja korraldas selle ürituse. Ma usun, et pärast seda on kõigil nendel inimestel, kes ei ole varem mänginud jäähokit, et nüüd nad alustavad jäähoki mängimisega," arvas Soome kaitseatašee, kolonelleitnant Antti Hauvala.