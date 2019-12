Tallinna-Narva maanteel sõitis teelt välja 67 reisijaga buss

Õnnetus juhtus kella 4.45 ajal. Esialgsetel andmetel oli bussis 67 inimest, kellest kaks olid bussijuhid. Avarii ajal bussi juhtinud mees oli kaine.

Sündmuskohalt viidi vigastustega haiglasse üheksa inimest, kellest neli olid Läti kodanikud. Eluohtlikke vigastusi kellelgi ei olnud. Ülejäänud reisijad viidi asendusbussidega sihtpunkti ning sündmuskohale jäänud omanikuta pagasi saavad nad kätte Ida-Harju politseijaoskonnast aadressil P. Pinna 4.

Põhja prefektuuri operatiivjuhi Ivo Utsari sõnul oli bussijuhil turvavöö kinnitatud, veel pole aga teada, kui paljud reisijatest samuti turvavööd kasutasid.

Esialgsetel andmetel võis õnnetuse põhjustada bussi tehniline rike, mille tagajärjel kaotas bussijuht sõiduki üle kontrolli ning sõitis teelt välja kraavi. Kõik sündmuse täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel.

"Erinevad juhtumid bussidega on viimastel päevadel pildis olnud – Narvas kinnipeetud joobes bussijuht ja Leedus avarii teinud buss, kus tänu juhi oskuslikule käitumisele pääseti hullemast. Vaatamata sellele, et tänase õnnetuste põhjused on erinevad, saab reisija alati ise enda turvalisuse nimel palju ära teha. Kohe sõidu alguses tuleb bussi istudes kinnitada turvavöö," sõnas Utsar.

Politsei palub avarii pealtnägijatel võtta ühendust hädaabinumbril 112.