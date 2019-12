"Olukorrast riigis": lõppevat poliitika-aastat iseloomustab patiseis

Märtsikuistel parlamendivalimistel jäi ligi kümnendik häältest riigikogu ukse taha ja see on ka üks põhjuseid, miks aastat iseloomustab sõna "patiseis," räägiti Raadio 2 saates "Olukorrast riigis".

Ajalehe Lääne Elu peatoimetaja Andrus Karnau tõi välja, et üheksa protsenti häältest anti valimistel erakondadele, kes parlamenti ei pääsenud. Ja ehkki pärast valimisi saadi koalitsioon justkui kokku, ei taha see kuidagi tööle hakata.

Just seda, et nii paljud hääle saanud jäid riigikogust välja, pidaski Karnau üheks põhjuseks, miks praegu on lõppevat aastat õige iseloomustada sõnaga "patiseis".

Aastalõpusaates rääkisid Karnau ja teine saatejuht, ERR-i ajakirjanik Marju Himma sellest, kuidas sai kokku koalitsioon, mida valitsus on ära teinud, poliitkultuuri muutusest, apteekidest, pensionireformist, kliimapoliitikast ning teaduspõhisest majandusest.

Saates olid külas ka sotsiaalminister Tanel Kiik Keskerakonnast ja riigikogu liige Maris Lauri Reformierakonnast.