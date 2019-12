Enamik Eestimaa suurlinnadest ja maakonnakeskustest on varustatud avaliku ruumi kaameratega, mille salvestused on politseile tihti abiks kuritegude avastamisel. Tänavu paigaldati valvekaamerad ka Kuressaarde.

Kuressaares paigaldati 17 avalikku salasilma tänavu suvel valla poolt. Vallale jäigi tegelikult ainult paigaldusrõõm, sest pärast kaamerate paigaldamist anti nende kasutusõigused ja võimalused üle politseile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Politseile sai need antud uue andmekaitse määruse valguses, et las järelevalve ja jälitustegevusega tegelevad need, kellel selleks seaduslik alus on. Valla kaableid mööda pilt jookseb, aga meil ligipääsu sellele ei ole," selgitas Saaremaa valla IT-teenistuse juht Anu Tanila.

Saaremaa politseijuht Rainer Antsaar kinnitas, et kaamerate salvestustest on juba abi olnud.

"Meie lähtume ikkagi põhimõttest, et need on abiks süütegude tuvastamisel. Olgu need siis erinevad vandaalitsemised või kesklinnas nädalalõppudel toimuvad kaklused. Igal juhul, menetlus on oluliselt kiirem," rääkis Antsaar.

Suvel kujunes uuendatud Kuressaare kesklinna üks nurgatagune napsumeeste üheks lemmikkohaks, kuhu politseil oli ka väjakutseid. Nüüd on küll üks kaamera suunatud sellele alale, aga paraku pole sellist ametnikku, kes kaameraid reaalajas jälgiks ja kogu avalikul ruumil silma peal hoiaks.

"Ma olen enam kui kindel, et sellel ei ole ka vajadust, et me peaksime kogu aeg jälgima, mis kesklinnas toimub. Ega meie õiguskord ei ole niivõrd kehv, et me peaksime seda tegema," ütles Antsaar.

Erinevalt mõnest maailma suurlinnast, pole vähemalt Kuressares plaanis kaameraid siduda näotuvastussüsteemiga. Ka olemasolevate kaamerate pildile on juurdepääs ainult loetud isikutel.

"Ka politseis ei ole kaameratele kõigil ligipääs olemas. Need on menetlejad, välijuhid, arestimaja töötajad, kes meid aitavad. Ega see väga suur ring ei ole," kinnitas Antsaar.