USA president kutsus ameeriklasi ühinema antisemitismi vastu

USA president Donald Trump kutsus pühapäeval pärast rünnakut New Yorgis ameeriklasi ühinema antisemitismi vastu.

"Me peame üheskoos antisemitismi tõusu vastu võitlema, sellele vastu astuma ja selle välja juurima," ütles Trump suhtlusvõrgustikus Twitter.

Relvastatud isik ründas laupäeva õhtul New Yorgist põhja pool hassiidi juutide hanuka tähistamist, politsei teatel sai pussitamises haavata viis inimest, kahtlusalune põgenes sõidukiga. Ründaja tabati hiljem.

Rünnakus sai vigastada viis inimest, kes toimetati kohalikesse haiglatesse. Kahe kannatanu seisund on kriitiline.

New Yorgi osariigi kuberneri Andrew Cuomo sõnul oli tegemist terrorirünnakuga.

"Ma arvan, et need on kodumaised terroristid. Nad üritavad külvata hirmu," lausus Cuomo ajakirjanikele.

Telekanali CBS New York teatel tungis pika noaga vehkinud mees New Yorgi osariigis Monseys sünagoogi kõrval asuvasse rabi elumajja, kus tähistati hanuka seitsmendat päeva. Rünnaku järel õnnestus mehel põgeneda.

Iisraeli president Reuven Rivlin väljendas seoses rünnakuga "vapustust ja nördimust".

"Antisemitismi kasv ei ole üksnes juutide ja kindlasti mitte ainult Iisraeli riigi probleem. Peame sellele taas pead tõstvale kurjusele koos vastu astuma, kuna see ohustab kogu maailma," ütles riigipea.