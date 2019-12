20 aastat tühjalt seisnud Narva raekoda saab uue elu

Sel aastal tähistas Narva raekoda kurba juubelit. 20 aastat tagasi kolis raekojast välja laste loomemaja ja sellest ajast seisab uhke hoone tühjana. Lahkuval aastal kiitis Riigi Tugiteenuste Keskus heaks Narva raekoja ja raekoja platsi rekonstrueerimise projekti ning see annab tõuke kogu linnaosa arengule.

"Peamine eesmärk ongi taaselustada Vanalinna linnaosa. Me loodame, et siia tekib väga korralik ja hea turismiobjekt, ettevõtjad on siis julgemad panustama vanalinna arengusse," ütles Narva linna arenduse ja ökonoomikaameti direktor Juri Saija, kes avaldas lootust, et nüüd hakatakse seal avama kohvikuid, kaupluseid, majutusasutusi jms. "Hetkel vanalinnal puudub siin seesama keskkond, ettevõtluskeskkond ja loodan väga, et meie projekt aitab kaasa sellele arengule."

Viimase 20 aasta jooksul on Narva raekojas ajutist ulualust leidnud erinevad loomekollektiivid ja tihti on raekoja ruume kasutatud lausa laoruumina, näiteks leitud jalgratase hoidmiseks või Vana-Narva maketi paigutamiseks. Uuendatud raekojas leiavad koha turismiinfopunkt, martsipani- ja teetoad, meenepood ning keldriruumidesse tuleb restoran. Teisele ja kolmandale korrusele kolib linnavõim.

"Kõik linnavolikogu istungid, konverentsid ja seminarid hakkavad toimuma kolmandal korrusel ja teisel korrusel hakkavad toimuma linnapea ametlikud vastuvõtud, pressikonverentsid ja kõik muud üritused," ütles Saija.

Narva vanalinna südame elustamiseks ehitati omal ajal Tartu Ülikooli kolledž. Kõrvalasuva raekoja ja raekoja platsi rekonstrueerinine annab muutustele uue hoo.

"Raekoja plats ja Stockholmi väljak ikkagi tooks inimesi jalutama, kokku saama, oleks võimalik minna raekoja eest promenaadile, jalutada jõe äärde. See kindlasti tõstaks veel selle linnaosa väärtust, korterid on seal ikkagi kolm korda kallimad kui ülejäänud Narvas. See on Narva üks suuremaid õnnetusi, et meil ei ole tänavat, kus ennast näidata ja teisi vaadata," rääkis linnavolinik Katri Raik.

Raekoja ehitushange kuulutatakse välja paari kuu pärast. Kokku maksab Narva raekoja ja ümbruse uuendamine üle seitsme miljoni euro ja kõik peaks valmis olema 2023. aasta sügiseks.