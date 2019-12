Vaidlused kodakondsuseaduse üle mõjutavad India turismitööstust

Protestilaine põhjuseks on riigi uus kodakondsusseadus, mis enamiku India moslemeist välja on vihastanud. Kokkupõrkeis meeleavaldajate ja politsei vahel on surma saanud juba vähemalt 25 inimest ning oma kodanikel soovitab Indiasse mitte reisida vähemalt seitse riiki. Poliitikavaatlejate hinnangul on moslemitevastaseks hinnatav seadus ainult üks peaminister Narendra Modi pikaajalise islamivastase poliitika tulemusi. Arni Alandi