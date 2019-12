Suurepärase asukohaga, Eesti kauneimaks tunnistatud ja parima teenindusega turismiinfokeskus Paides paneb uksed kinni tuleva aasta 1. aprillil.

Piret Sihver on Järvamaa Turisimiinfokeskust juhtinud 22 aastat. Keskuse sulgemisest kuulis ta vahetult enne jõule ning temaga eelnevalt läbi ei räägitud. Infokeskus kuulub Järvamaa Arenduskeskusele, mille nõukogu esimees Rait Pihelgas ütles, et edaspidi tehakse turismitööd efektiivsemalt koostöös Jõgeva ja Viljandi maakonnaga.

"Kolme maakonna turismiinfokeskus võiks asuda Tikupoisis, mis on Paia ristis Tallinna-Tartu manatee ääres, millel on väga suur turistide läbimise hulk. Ja teine oleks Paide linnas, kas siis Ajakeskuses või siis Paide linnavalitsuse ruumides," rääkis Järva vallavanem ja SA Järvamaa Arenduskeskus nõukogu esimees Rait Pihelgas.

Tikupoisist ja Paide raekojast rääkides käib jutt mehitamata infomaterjalide letist, kust asjatundlikku nõu ei saa. Ajakeskuse Wittenstein uus tegevusmuuseum Paides Tallinna tänava ääres valmib aga alles aasta pärast.

"Ehitushange on lõppenud, kohe saame teada ka, kes on ehitaja. Ja me tahame siis järgmise aasta lõpus selle valmis saada," ütles ajakeskuse Wittenstein juhatuse liige Ants Hiiemaa.

Ajakeskuse juhataja ütles, et rohelist "i" märki kandev turisimiinfokeskus võiks tõesti asuda muuseumi ruumes, kuid arenduskeskus pole temaga sellest plaanist veel rääkinud.

Pihelgase sõnul on praeguse turismiinfokeskuse külastatavus väga-väga väike. "Täna on oluline see, et inimene saaks kätte materjalid, kuhu minna. Ja kui me vaatame Ajakeskuse külastatavust, siis see on väga-väga suur tegelikult."

Piret Sihveri sõnul teenindab turismiinfokeskus umbes 4000-5000 klienti aastas, mis olevat teiste Eesti infokeskustega võrreldes keskmine näitaja. Oma töös peab ta kõige olulisemaks erapooletu info jagamist ja inimestega suhtlemist.

"Nii palju on inimesi, kes tahavad rääkida oma kodust, et kust nad tulevad, kuidas neil seal on. Tegelikult see suhtlemine on tohutult tähtis ja minu jaoks on see minu tassike teed. Mulle väga meeldib," rääkis Sihver.

Järvamaa Turismiinfokeskuse majandamine maksab tänavu 34 000 eurot, millest peaaegu pool kulub ruumide ja kommunaalkulude eest tasumiseks. EAS maksab 13 000 euro suurust toetust veel aasta, edasine pole otsustatud.