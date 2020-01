Karl Soonpää päevik 1.-3. jaanuaril 1940. aastal

1. jaan. 1940. a. Kirjutasin nime presidendi külalisraamatusse, kuna vastuvõttu ei olnud. Üheks põhjuseks olevat asjaolu, et sõja tõttu diplomaate, kes esitavad vaenulikke riike, raske koos vastu võtta, ja sellep. ka omi inimesi ei saanud vastu võtta.

Käärikute juures kl. 14–20. Käärik ja pr. Jansen näevad ühemeelselt olevat uue ülemlinnapea vastu nii, et selles asjus võib veel sekeldusi tulla. Mängisime bridge'i Pullerits, Müller, mina ja Kodres, pärast Käärik (+ 39 X 20).

2. jaan. Müller käis minu juures kabinetis. Ütleb, et uus valitsus küll, kuid deklaratsioonist pole midagi ellu viidud, vaid tegelik poliitika vanas vaimus. Koostööst ei saa asja ilma usalduseta. On vaimustuses soomlaste sõdimisest.

Õhtul Centumis. Tohver filosofeerib klubile oma maja ehitamisest. Mängime Müller, F. Kask, mina ja R. Kask, pärast Sooman (+ 11 X 20).

3. jaan. V. V. koosolekuruumis Majand-komitee koosolek. Oidermaa esitab kava, kus piiriäärsetele venelastele nähtud ette soodustusi nende ülekolimiseks sisemaale. Arvan, et probleem, kuidas saaks eesti elementi rohkem piirimaadele. Kavas see aga puudub täiesti.

See on üks kõvendatud hoolekandekava vene elemendi eest – muud midagi. Uluots soovitab, kas kava täiendada või eriotsus teha piirimaade eestistamise asjus. Lõpuks tõstan üles käsutussummade asja – kontroll on selle vastu, et niisuguseid summe lastakse A/S määrata.

Kui aga seda tehakse, siis oli ka Vab. Presidendi arvamine, et tuleks määrata peaministri juurde ja sealt siis käsutada nii, nagu siis, kui eelarves olid säärased summad. Muidugi peab olema arvepidamine ja tõestamine. Nii ka jääb.

