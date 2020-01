Ajaloolased: metsavendluse uurimisel on Eestis endiselt lai tööpõld

Põrgupõhja punkris oli relvastatud võitluse liidu metsavendade staap. 2015. aastal valmis läheduses punkri rekonstruktsioon. Üks selle rajamise eestvedajaid, ajaloolane Martin Andreller ütles, et metsavendlust käsitlevaid uurimusi võiks senisest enam ilmuda ka teistes keeltes, sest isegi inglise keeles on teemast ülevaate saamine keeruline.

Andreller tõi välja suunad, millele järgnevatel aastatel uurimustes keskenduda. "Kindlasti võiks tegeleda selliste legendidega, mis on aastakümnete jooksul juurdunud. Kas või see, millised olid metsavendade elupaigad või varjamiskohad - need samad punkrid. On toimunud juba ja saab ka kindlasti tulevikus toimuma erinevaid arheoloogilisi uuringuid. Metsavendluse ajaloo uurimine ei pea kindlasti olema ainult arhiiviallikatel baseeruv, vaid võimalikult palju ka välitöid teha," selgitas Andreller.

Arheoloog Mati Mandel rääkis, et punkrite uurimisel on oluline, et seda teeksid professionaalid, sest vastasel korral võib palju olulist infot kaotsi minna.

"Paremini on seal olnud lood, kus on tehtud see arheoloogide poolt. Näiteks Lõuna-Eestis Võrumaal Arnold Undi ja tema meeskonna poolt, kes on Eesti sõjamuusemumi alluvuses. See peaks ikkagi toimuma niimoodi, et kõik, mis leitakse, fikseeritakse, kõik esemed korjatakse kokku ja peaks olema organiseeritud nende esemete konserveerimine," rääkis Mandel.

Tema sõnul uurimismaterjali jätkub, sest peale Teist maailmasõda tegutses Eestis arvatavasti ligi 15 000 metsavenda. Seetõttu on veel arvukalt punkreid, mis seni uurimata või koguni avastamata.