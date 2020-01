Neljapäev on peamiselt kuiv, kuid tuuline

Neljapäeva öösel on muutliku pilvisuse ja suurema sajuta ilm. Puhub lääne- ja edelatuul 5 kuni 11, rannikul iiliti 15, vastu merd kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist Virumaal +3 kuni +4 kraadini Lääne- ja Lõuna-Eestis, saarte rannikul on veel paar pügalat enam, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on olulise sajuta ja laialdaselt õhukese pilvekihiga. Puhub lääne- ja edelatuul 5 kuni 11, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Virumaal 0 kraadi ümber, mujal kuni +4, saarte rannikul kuni +6 kraadi.

Päeval on õhukest pilvekihti, aga suuremat sadu sellest tulemas pole. Õhusooja 3 kuni 7 kraadi. Edela- ja läänetuul ulatub 11, rannikul iiliti 17 meetrini sekundis, õhtul saab tuul hoogu juurde.

Reedel võivad edelatuule iilid tormiseks tõusta. Saabuvad sajupilved toovad vihma ja temperatuur on kindlalt plussis.

Laupäev on pisut jahedam ja vihma sekka tuleb enam lörtsi. Pühapäev on karge ja suurema sajuta.

Esmaspäeval võib taas soe võidule pääseda.