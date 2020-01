Noorte ohjeldamiseks Pärnu bussijaamas kulub 40 000 eurot aastas

Veebruaris saab Pärnu bussijaama valmimisest kaks aastat ja alles nüüd võib öelda, et noorte käitumine bussijaamas on saadud kontrolli alla. Selleks kulub 40 000 eurot aastas, sest pärastlõunast kuni bussijaama sulgemiseni valvab korda turvafirma.

Noortele meeldib bussijaamas väga, sest seal on tasuta wifi, saab telefoni laadida ja sõpradega kokku saada. Pärnumaa Ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk ütles ERR-ile, et õnneks on möödas ajad, kui politseid tuli päeva jooksul korduvalt kohale kutsuda, sest oma jõududega hakkama ei saanud.

"Vaikus on muidugi suhteline. Noored oskavad ikka häält teha ja veidi elevil olla. Kuid esimesel aastal oli olukord ikka selline, kus asi ületas igasugused mõistlikkuse piirid. Võib öelda, et kuudepikkuse töö tulemusena oleme saavutanud selle tasakaalu," ütles Kärpuk.

Tasakaal maksab siiski päris palju. Kärpuki sõnul kulub aastas bussijaama ootesaalis olukorra kontrollimiseks 40 000 eurot, mida ühistranspordikeskus turvafirmale maksab. Lisaks aitavad korra tagamisele kaasa sotsiaal- ja noorsootöötajate ning linnavalitsuse ja politsei ühised jõupingutused.

"Tegemist on ühiskonda laiemalt puudutava probleemiga, noorte vaba aja sisustamise probleemiga. Puudu jääb võib-olla sellisest koordineeritud noorsootööst," märkis Kärpuk.