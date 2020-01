Elektrilevi on ehitanud umbes 200 kilomeetrit sidevõrku

Praeguseks on Elektrilevi ehitanud umbes 200 kilomeetrit sidevõrku, mis peaks tagama kiire interneti juurdepääsu 9000-le majapidamisele. Hetkel on Elektrilevi kiire interneti projektiga liitunud 1800 klienti, kiire internet peaks esimeste liitujateni jõudma juba uue aasta veebruari lõpus. Elektrilevi taristuliitumiste teenuste juht Oliver Ruus nendib, et siiski ei jõua kiire internet ka selle projektiga kõige kaugemate, üksikute taludeni. Ruusa sõnul on ka nende projektis määrav baasvõrgu lähedus ning asutustihedus. Jätkab Oliver Ruus