"Rahva teenrid" saavad kaks uut saatekülalist

Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts ütles, et kahe kogenud ajakirjaniku liitumine, kes igapäevaselt kaelani uudistes, on värskendav täiendus saatemeeskonnale, et pakkuda kuulajatele laupäeviti sise- ja välispoliitika sündmuste vahedat analüüsi.

""Rahva teenrid" on väärikas ja sisukas raadiosaade ning mul on au ja hea meel, et mul on nüüd võimalik selle loomisel osaleda," ütles Huko Aaspõllu. "Mulle endale on südamelähedasemad majandus- ja poliitikateemad, mistõttu püüan neid valdkondi rohkem kuulajatele avada ja konteksti paigutada."

Martin Šmutov lisas, et ta on olnud aastaid "Rahva teenrite" kuulaja. "Mul erilisi raadioesinemise kogemusi pole, ju on minu öeldus või kirjutatus midagi, mis on kõrva/silma jäänud ja mida on peetud oluliseks saatesse lisada, et raadiokuulajani jõudev oleks tasakaalus ja põnev. Kui saan oma panuse anda, on patt keelduda."

Aaspõlluga esimene saade on eetris laupäeval, 11. jaanuaril ja Šmutoviga 25. jaanuaril.

Vikerraadio "Rahva teenrite" saatejuhid on ERR-i ajakirjanikud Mirko Ojakivi ja Taavi Eilat. Lisaks Aaspõllule ja Šmutovile on saatekülalised Sulev Vedler (Eesti Ekspress), Krister Paris (EPL/Delfi), Heidit Kaio (Eesti Naine), Evelyn Kaldoja (Postimees), Aivar Hundimägi, Neeme Korv (mõlemad Äripäev), Merilin Pärli ja Urmet Kook (ERR).

"Rahva teenrid" on Vikerraadio eetris igal laupäeval kell 11.05 ja kordusena kell 21.05. Saate algatasid Neeme Brus ja Mart Ummelas ning saade oli esmakordselt eetris 4. aprillil 1998.