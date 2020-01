Majandusministeerium andis 2018. aastal Narva linnale toetust kolme tänava teeületuskohtade ohutumaks muutmiseks, kuid praeguseks on sellest ligi 32 000 eurot kasutamata. Ehkki Narva linnavalitsus taotles toetuse kasutamistähtaja pikendamist, keeldus ministeerium sellest ja nõuab kasutamata jäänud raha tagasi.

Narva linnavalitsus sai ülemöödunud aasta märtsis majandusministeeriumilt 404 545 eurot juhtumipõhist investeeringutoetust, et suurendada liiklusohutust Kangelaste prospekti, Kreenholmi tänava ja Võidu prospekti teeületuskohtades.

Seda tüüpi tee-ehituse toetuste reeglid näevad ette, et toetusesaajal tuleb ülevaade raha kasutamisest esitada hiljemalt järgmise aasta 1. detsembriks ning kasutamata jäetud raha makstakse ministeeriumile tagasi.

Novembris palus aga Narva linnavalitsus ministeeriumilt, et nii toetuse kasutamise kui ka ülevaate esitamise tähtaega pikendataks kuni 2020. aasta mai lõpuni, sest mitu hanget ebaõnnestus. Majandusministeerium vastas sellele keeldumisega.

Seepeale saatis Narva linnapea Aleksei Jevgrafov detsembri alguses majandusministeeriumile uue kirja, kus palus tähtaegu pikendada 18. detsembrini 2019. Detsembris saatis Narva ministeeriumile lõpuks ka ülevaate raha kasutamise kohta, millest selgus, et osa toetusrahast jäi üle. Narva soovis, et selle kasutamistähtaega pikendataks.

Ministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter teatas vana aasta viimasel päeval Narva linnavalitsusele saadetud vastuses, et nii nagu juba varem selgitatud, ei saa neid tähtaegu pikendada ning kui toetuse saamisele järgneva aasta 1. detsembriks on osa rahast kasutamata jäänud, tuleb see sama aasta lõpuks tagasi maksta, välja arvatud juhul, kui summa jääb alla tuhande euro.

"/.../ Arvestades taotluses märgitud 11-protsendilise omafinantseeringu osakaalu, jäi Narva linnale eraldatud vahendeid üle summas 31 717,83 eurot. Palume vastavad ülejäänud vahendid kanda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile nõutud tähtajaks," sõnas Tatter.

Lisaks juhtis ta tähelepanu sellele, et Narvale antud raha on sihtotstarbeliselt mõeldud konkreetsete eesmärkide saavutamiseks ja teistel objektidel seda kasutada ei tohi.