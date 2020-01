Valimisliit Tartu Eest teatas, et Tartu linnapea valetamine Tartu linnahalli teemal sunnib valimisliidul lõpetama koostööprotokolli Reformierakonna ja Keskerakonnaga. Linnapea Urmas Klaasi sõnul pole aga etteheidetel alust.

Tartu volikogus kahe saadikuga esindatud valimisliit Tartu Eest sõlmis pärast kohalikke valimisi 2017 koostööprotokolli Reformierakonna ja Keskerakonnaga.

"Kinnitasime, et meie koostöö aluseks on ühistel arusaamadel põhinev koalitsioonilepe Reformierakonna ja Keskerakonna vahel, kus on sees ka punkt: jätkame vajalike tegevustega loomaks võimalusi multifunktsionaalse linnahalli ja perekeskuse rajamiseks Raadi linnaossa," kirjutasid valimisliidu nimel tehtud avalikus pöördumises Tanel Tein, Hannes Klaas ja Vahur Kalmre.

"Nüüd sunnib Tartu linnapea Urmas Klaasi valetamine meid selle koostööprotokolli ühepoolselt lõpetama. Vale seisneb selles, et kuigi linnapea lubas üheselt ja selgelt, et Tartu 2020. aasta eelarvesse lisatakse 20 000 eurot linnahalli äriplaaniga tegelemiseks, et vajalike tegevustega edasi liikuda, seda seal siiski ei ole. Ka ei toetanud Reformierakond ja Keskerakond linnavolikogus meie vastavat muudatusettepanekut."

Pöördujate sõnul jõudis nende valimisliidu eestvõttel multifunktsionaalne linnahall ehk Arena Tartu linna arengukavasse.

"Järgmine samm peakski olema linnahalli äriplaani tegemine, mis annaks vastuseid mitmetele küsimustele - mismoodi linnahalli finantseerimise, ehituse ja haldamisega edasi minna. Need sammud pole vajalikud mitte ainult meile endile, vaid ka Tartust väljapoole riigi ja ka erasektori poole, näitamaks, et Tartu soovib linnahalli küsimuses riigi ja erasektori kaasatust, olles ise vedaja rollis."

Tein, Klaas ja Kalmre märgivad, et kui Tallinn küsib riigi toetust vana linnahalli rekonstrueerimiseks, siis Tartu peab aktiivselt küsima kaasatust Tartu linnahalli ehituseks.

"Nii tekivad tõmbekeskused ka mujale kui ainult Tallinna, ning just niisugused tõmbekeskused (ja seal toimuvad üritused) annavad piirkonnale uue majandusliku tõuke. Kui me aga initsiatiivi ei võta, jääb Tartu jälle teiseks või lausa kolmandaks, see aga tähendab kaotust meie linnale. Suurt kaotust."

Urmas Klaas: peame nägema Tartu arengut laiemalt

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles ERR-ile, et tuleva aasta eelarves on linnahallile mõeldud raha sisse kirjutatud ja seda teab tegelikult ka valimisliit Tartu Eest.

"Vaatame fakte. Tartu 2020 aasta eelarves on volikogu poolt heaks kiidetud: ülemaailmsete suuremate kontsertide ning rändnäituste turu analüüs ning Tartu valmisolek neid vastu võtta. Jutt käib tegevustest, mis on vajalikud Raadi linnahalli äriplaani ettevalmistamiseks ja millest võidaksid nii praegused kui ka tulevased üritustekorraldajad, sealhulgas ka linn ise. Samal real on ka südalinna kultuurikeskuse rajamise ettevalmistamine. Kokku mõlemaks asjaks 40 000 eurot, millest pool on kavas kulutada linnahalli teemale. Seda teab ka algselt 200 000 eurot äriplaani koostamiseks (ja mitte äriplaani ettevalmistamiseks) nõudnud valimisliit suurepäraselt, sest sellest oli juttu volikogu 19. detsembri istungil, kus eelarve vastu võeti," märkis Klaas oma vastukommentaaris.

Tartu volikogu on 49-liikmeline. Võimuliitu kuuluvatel Reformierakonnal ja Keskerakonnal on kahe peale kokku 27 kohta (Reformierakonnal 20 ja Keskerakonnal seitse). Valimisliidul Tartu Eest on volikogus kaks esindajat (Kalmre ja Klaas) ehk nende poolt koostöö lõpetamine jõudude vahekorrale volikogus mõju ei avalda.