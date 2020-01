Kaubavedu raudteel vähenes 2019. aasta novembris aastavõrdluses 27,3 protsenti ligi 1,7 miljonile tonnile. Võrreldes 2019. aasta oktoobriga kasvas kaubavedu aga 0,2 protsenti, selgub statistikaameti andmetest.

Möödunud aasta üheteistkümne kuuga veeti raudteel kaupa kokku 19,7 miljonit tonni, mida on 22,7 protsenti vähem kui 2018. aasta samal perioodil. Sõitjatevedu raudteel kasvas novembris aastaga aga 10 protsenti 723 600 sõitjani. Novembris kahanes raudteetranspordi sõitjakäive aastaga aga 3,4 protsenti 35 miljonile sõitjakilomeetrile.

Eesti riigile kuuluva raudteevedude firma Operail juht Raul Toomsalu ütles ERR-ile, et statistikaameti numbrites kajastub ka Eesti Energia raudteel veetud kaubamaht. "Kuna põlevkivi vahepeal kasutati vähem Eesti Energias, siis ka seal kaubamaht vähenes. Aga üldine kaubamaht raudteel Eestis ei ole väga palju vähenenud," sõnas ta.

Operailil on Toomsalu sõnul läinud üldiselt hästi. "Meie põhisuund on kauba vedamine Eesti Raudtee taristul ja see on enam-vähem sama suur olnud nii 2018 kui 2019. Olulisi kukkumisi pole olnud."

Uusi kaubakoridore Venemaalt läbi Eesti Raudtee taristu mullu ei avanenud. Toomsalu selgitas seda sellega, et Venemaa sadamad on jõudsalt arenenud, nii nagu Venemaa on kunagi lubanud arendada ekspordi võimekust oma sadamate kaudu. Kuigi seal on ka probleeme, nagu väike ebakindlus ja suur bürokraatia, siis seda on venelased Toomsalu sõnul väga osavasti juhtinud, et oma kaupa suudavad nad väga hästi töödelda läbi oma sadamate.

Mis puudutab Hiinast ja Kasahstanist kaupade vedu, siis Toomsalu sõnul Venemaa ise usub, et nad takistusi ei tee, aga Operailile öeldakse, et pole tehnilist võimekust seda kaupa läbi Venemaa saada. "Me küll ise näeme, et tegelikult see on ainult ettekääne. See on suhteliselt bürokraatlik seisukoht. Aga eks me peame püüdma kogu aeg. Äkki mingil hetkel ikkagi õnnestub kokku leppida ja Hiina kaup läbi Eesti Põhjamaadesse on kindlasti väga potentsiaalikas koridor. Samamoodi Kasahstani kaubad: teravili ja süsi."

Operaili vagunirendiäri läheb Toomsalu sõnul paremini kui ettevõte oma konservatiivsetes prognoosides eeldas. "Kahjuks ongi see täna ärisuund, mis meile leiva lauale toob. Eestis me küll kaupa veame, aga selle kasumlikkus on kõrgete infratasude tõttu null."