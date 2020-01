4. I. Vab. Val. koosolek 17–1. Kindral Laidoner ütleb, et sõda võib kesta 8–10 aastat – nii tasakaalus on vastaste jõud. Ei usu! Laidoner seletab ka, et baaside väed olevat arvatud peale 25.000, keda Vene sisse võib tuua. See tõlgitsus on väär, kuna paktist ja salaprotokollist arusaadav, et kokku võib 25.000. Nad on jõude juure toonud ca 600 meest. Meie poolt on öeldud, et pole ruumi. Vastus: paneme telkidesse! (Praegu külma 10–15°C!)

Venelaste poolt maju üüritud tähtsates kohtades: postkontori kõrval, õhukaitsepatareide angaaride kõrval, seal, kust näha Tallinna reid j.n.e. Jürima ütleb, et nad olevat akendele ette pannud mattklaasid ja kõigiti hoidnud, et majasse sisse ei näeks.

Viidavat mingeid kaste majadesse j.n.e. Tuleb meelde kuuldud jutt, et elektrimontööri pole tahetud sisse lasta ühte majasse, enne kui määratud kellaajal j.n.e. Igatahes tundub salapäratsemist, ei tea aga, kas siin teatavaid sihte viimati ei taotleda? Piirsalus 3 Vene lennukit kokku lennanud ja hukkunud – 1 200 000 krooni kahju. Meie sõjamehed ütlevad, et sagedased õnnetused tingitud noortest juhtidest.

Otsustatakse Tõnismäe maja sots.[iaal]-minist.[eeriumile] ostmata jätta. Vastu Tupits, Assor, Jürima, mina, poolt Kask, Sepp , Kogerman , osalt Viitak. Aktsiad kuuluvat kurikuulsa Boris Lindele.

Laidoner kutsub mind kõrvale ja küsib, kas on teateid korruptsioonist sõjaväe ostude-müükide juures. Ütlen, et pole meie midagi märganud. Ta ütleb, et Berliinist tulnud teated, kus ka tema nime segatud asjasse; ta lasknud aga dipl. teel seletada, et temal asjaga pole midagi tegu! Huvitav ja tarvis selgitada, kas meie või Saksa "sahkerid" platsis.

5. I. Perekonnaõhtu EÜS-is aastapäeva puhul. Elva vallast on kohal 6 ksv. [kaasvõitlejat]: Koitmets, Ruus, Urm, Viirsoo, Kotkas ja mina. Istume Vadide ja Mülleritega koos kuni kella 5-ni.

7. I. Meil Sossi ja Derrik kuni kl. 2-ni (+ 24 X 10).