Karl Soonpää päevik 15. ja 16. jaanuaril 1940. aastal

15. jaan. Kolisime uute korterisse. Kell 12 p. kuni öösi kl. 1.15 Vab. Val. koosolek. Eelarve. Valitsus lisas 200.000 kr. mamini ettepanekule. Kas täitub eelarve? Selle kohta ei või midagi kindlat öelda.

Laidoner nuriseb Riigikaitsefondi kohta. Ütleb, et mamin on selle asja ära rikkunud. Ta teinud keeruliseks, et saavutada mõju maminile. Ta tahtnud asjade otsustamisest osa võtta, et ise teenida! Sepp protesteerib. Ütleb, et niisuguseid väljendusi peaks kuidagi põhjendama. Ei ole ilus selja taga süüdistada niisugustes asjades.

Rahvasteliidu võla konversiooni asjus räägib Laidoner, et Ingl. panga direktor 1937. a. võtnud tema vastu ja pannud ette konverteerida 4½%. Sama kinnitanud ka Montague Norman. Tema rääkind sellest Pätsile. Ka Jürimale, kes käis Inglises eraisikuna, soovitatud konversiooni asi üles võtta.

Asi jäi siiski tookord teostamata – Päts mingipärast kartis, et rahvaesindus võib pärast etteheiteid teha, eriti kui pärastpoole võimalik konvers. läbi viia veel parematel tingimustel. Soovis oodata parlamenti. Kaotas huvi eriti, kui selgus, et kergendus tuleb pääasjalikult laenu kestvuse lõpus (lõpp kiirenes).

Toetasin tookord Selteri, avaldades arvamist, et kui rahvaesindus aasta pärast kokku tuleb, võivad ajad olla niisugused, et konverteerida ei saa (nagu ka pärast tõeks osutus). Huvitav, et Laidoner, kes nüüd paistab konvers. toetajana, tookord Pätsu seisukohavõtu tõttu Selteri ja mind sugugi ei toetanud. Üheks takistuseks oli ka välisvaluuta kokkuhoid, sest Ameerika osa oleks tasuda tulnud (kuigi arvati, et valuutat läheb kõigest 1,75–2 milj. krooni). Nii jäigi asi teostamata.

On koerailm. 20–25 kraadi külma ja suur tuisk.

16. jaan. Korjan andmeid oma ametnikkude tasude asjus. Üldiselt pole neid palju. Kelderile tegin ülesandeks jälgida paremini Sõjam. varustuse tellimise tehinguid: Kas on vaheltkauplejaid? Kuidas alustatakse hankimist? Kas tekkib kahtlust altkäemaksu asjus j.n.e.

