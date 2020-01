Vormsi vald ei ole rahul praeguse parvlaevaliiklusega

Praegune hange, kus vedajaks on Kihnu Veeteed, kestab 2021. aasta juunini. Vallavanem Ene Sarapuu ütles Juhan Hepnerile antud intervjuus, et muret teevad nii praeguse graafiku jäikus, suured metsaveokid, mis praamil ruumi võtavad kui ka see, et Sviby sadamas on ainult üks ramp.