Reedel tugevneb tuul tormiks

Reede öösel on ilm muutliku pilvisusega ja kuiv. Edelatuule kiirus on 7 kuni 12, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikuks pilvisus tiheneb ja kohati võib ka vähest vihma sadada. Edelatuule puhangud ulatuvad hommikul juba 17, rannikul 24 meetrini sekundis. Sooja on siis kuni 4 kraadi.

Päev on pilves ning vihmasadu laieneb üle Eesti. Puhub tugev edelatuul 7 kuni 13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, saartel ja rannikul aga 12 kuni 18, iiliti 20 kuni 25 meetrit sekundis, õhtul tuul saartest alates aga veidi nõrgeneb. Sooja on päevaks oodata 3 kraadist 6-ni.

Laupäeval sajab vihma või lörtsi, päevasooja on keskmiselt 2 kraadi ja tuul on jätkuvalt tugev. Pühapäev tuleb aga juba olulise sajuta ning kergete miinuskraadidega.

Uuel nädalal läheb õhk taas soojemaks ja ka sademed tulevad siis maha jälle vihmana.