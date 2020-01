ERR Colchesteris: Briti armee tellitud maal Eesti laulupeost saab peagi valmis

Suurbritannia sõjaväe tellitud maal Eesti laulupeost, mida maalib reservväelane Hugh Beattie, on peagi valmis. Suurbritannia on Eestis paikneva NATO lahingugrupi juhtriik, kuid brittidele on relvadega kohalolemise kõrval tähtis kultuurisidemete loomine.

Sadakond kilomeetrit Londonist põhja poole jäävas Colchesteris asub väikeses aiamajas ateljee täis maale. Kunstnik Hugh Beattie lõpetab seal tööd Eesti laulupeost, õigemini laulupeo rongkäigust, mis maali jaoks eriti sobiva ja inspireerivana mõjus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on rõõmutunne riigis, mis on saavutanud iseseisvuse pärast pikka aega erinevate võõrvõimude all. See on midagi, mida inglased võtavad iseenesestmõistetavana. Kõikidel nägudel oli näha seda rõõmu," selgitas Beattie.

Maal valmis Beattie enda tehtud fotode järgi väikeste kunstiliste täiendustega - triibuseelikute vahele sai peidetud Ühendkuningriigi lipp.

"Ma panin siia Ühendkuningriigi lipu. Nad olid kõik punastes kleitides, ma vahetasin paar kleiti ära, et näidata, et igal külal Eestis näib olevat omamoodi riietus. Ma olen elemente delikaatselt lisanud, et näidata rõivaste mitmekesisust Eestis," rääkis Beattie.

"Ehk me leiame need maalil olevad tüdrukud üles ja teeme neist korralikud portreed? Huvitav, millisest külast nad pärit on? Kui te leiate need tüdrukud Eestist üles, siis saavad nad kindlasti tasuta väljatrüki," arutles Beattie maalides. (Neidudel, kes end maalilt ära tunnevad ja soovivad pilti mälestuseks, aitab "Aktuaalne kaamera" kunstnikuga ühendust võtta.)

See ei olnud ainus maal, mis Hugh Beattie'l Eesti ainetel valmis. Ta on reservväelane, kellelt Suurbritannia armee sageli maale tellib. Britid tahavad olla enamat, kui ühed järjekordsed mundrikandjad, ja luua laiemat sidet maaga, kus nad viibivad.

"Brittidel on väga vana traditsioon härrasmeestest armees, kes näitavad üles mitmesuguseid oskusi, mida iganes nad teevad. Me ei ole seal üksnes tulistamiseks ja NATO vaenlaste vastu müüri ehitamiseks. Me oleme seal ka selleks, et leida kultuurisidet," ütles Beattie.

Maal laulupeo rongkäigust ei jää Inglismaale Colchesteri, vaid jõuab ilmselt kingitusena kellelegi tagasi Eestisse.