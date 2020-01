Detsembris läbis Tallinna lennujaama 235 000 reisijat, mida oli 6 protsenti rohkem kui eelmise aasta viimasel kuul.

Lennujaama juhatuse esimehe Riivo Tuvikese sõnul on kasvanud nii lennujaama läbivate turismi- kui ärireisijate arv. Ta märkis, et 3,26 miljoni reisija piiri ületamisele aitasid kaasa 2019. aastal avatud uued liinid, aga peamiseks mootoriks on reisijate nõudlus. Möödunud aasta näitas paljude liinide osas väga häid täituvusnumbreid. "Meie liinivõrk ja kasvanud sagedused oluliste sõlmjaamadega võimaldavad Eestist reisijatele suuremat sihtkohtade valikut, aga toovad siia ka rohkem turiste ning ärireisijaid," lausus Tuvike.

Regulaarlendude keskmine täituvus jõudis 2019. aastal 75 protsendi juurde (2018. aastal oli 70 protsenti). Reisijate arv kasvas kõikidel lennufirmadel peale Nordica, kes muutis oma äristrateegiat ja loobus regulaarlendude tegemisest Tallinnas. Turuosalt suurimaks vedajaks tõusis AirBaltic, kes teenindas 21protsenti kõikidest reisijatest.

Reisijate arv kasvas ka kõikides regionaalsetes lennujaamades, jõudes 67 070 inimeseni. Tartu lennujaama kasutas mullu 28 322 reisijat (kasv 8,5 protsenti võrreldes 2018. aastaga), Kuressaare lennujaama 24 614 reisijat (kasv 6,3 protsenti), Kärdla lennujaama 11 684 reisijat (kasv 17,5 protsenti) ja Pärnu lennujaama 1009 reisijat (kasv 9,7 protsenti). Ruhnu lennuvälja teenuseid kasutas aastaga 1446 reisijat ja Kihnu lennujaama läbis kaks reisijat.

Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe on kindel, et reisijate arv kasvab jõudsalt ka 2020. aastal. Tänavu on oodata reisimisvõimaluste täienemist alates märtsi lõpust, kui AirBaltic avab uued otseliinid Rooma, Zürichisse, Hamburgi ja Nice'i. "Austria odavlennufirma Lauda alustab lendamist Viinist ning töötame selle kallal, et uusi sihtkohti lisanduks veelgi," rääkis Pärgmäe. Samuti on oodata lennuplaanide täiendamist mitmetel olemasolevatel liinidel, mis soodsate majandusolude jätkumisel tagavad kasvu ka alanud aastal.

Tallinna lennujaama reisiterminal on ehitatud 2,6 miljoni reisija teenindamiseks ning toimib juba praegu oma mahutavuse piiril. Lennujaama visioon aastaks 2035 näeb ette reisiterminali laiendamist kuni kuue miljoni reisija teenindamiseks.