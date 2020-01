Karl Soonpää päevik 21.-23. jaanuaril 1940. aastal

21. jaan. Minu pool Sossi, Derrik, Tuul (+ 73 X 20). (+ 30.60).

22. jaan. V. V. koosolek kl. 17–1. Käsitamisel sakslaste ja venelaste asjad. Meri teatab Berliinist, et Saksa väga visa kauplema ja valmis vist ka rääkimisi katkestama. Väidetavat, et Eesti ei hinda õieti rahvusvahelist olukorda.

Venelased soovivad sisse tuua sõjavägede juhtiva koosseisu perekonnaliikmeid ja ka töölisi baaside ehitamiseks. Leedu olevat teatanud, et ta perekonnaliikmetega nõus, kui need loetakse sisse tuua lubatud vägede hulka.

Tõuseb küsimus, palju võib venelane Eestisse tuua. Reek väidab, et neid on juba üle 25.000. Uluots arvab, et baasidega kokku võib olla 25.000. Otsustatakse vastata Leeduga analoogiliselt.

Huvitav, et tõstsin arvu ja selle kontrollimise küsimuse üles juba paar kuud tagasi, kuid sõjaväelased siis olid selle vastu. Olen aga arvamisel, et parem on sissesõidu vastu vaielda pakti alusel kui pärast ülemäära sissetoodute väljaviimist nõuda.

Laidoner ütleb, et venelased ei usalda hästi meid, sest seoses Soome sõjaga seltskonnas igasuguseid arvamisi, mis pole meie riigi huvides. Neid aga avaldatakse nii vabalt, et igaüks, kes soovib, võib seda kuulda.

Piip loeb katke Kaunase saadiku Lattiku kirjast, kes ütleb, et Leedus vaadatakse meie parlamendi kõnede peale kui häälte peale muinasjutuvalda kaugenenud aegadest ja ollakse imestunud vabaduste üle, mida võime enestele lubada (kui võime?!).

Moskva kommisjonile venelased on nõus andma õhutõrjekahureid rendile 3 kuuks a 2% kuus renti! Peale selle kohaleveo ja remondi kulud meie kanda! Soolased "льгoтныя ycлoвiя" [soodustatud tingimused]!

Kohtasin tänaval Strandmanni. Ütlen, et ta nüüd üle hulga aja kodumaal. Vastab, et jah, olen nüüd siin "iseseisvas" riigis ja avaldab lootust, et saame vahest juttu puhuda ligemal ajal. Tõesti Saksa ja Vene asju arutades tihti jääb maik, et iseseisvusest pole palju järele jäänud.

Pakri saarte evakueerimise puhul on Rootsi saadik palunud, et evakueeritavaid ei pulveriseeritaks, vaid asustataks kompaktselt, võimalikult teiste rootslaste naabrusesse.

Jürima ütleb, et muurahvaste eest hoolitsetakse nagu paremini kui oma rahva eest, missugune olukord on väär, s.o. kordab mõtteid, mida tõin paar nädalat tagasi ette piirimaade korraldamiseks esitatud Oidermaa kavade suhtes. (Seda märgib ka Tupits kohalt.)

23. jaan. Kell 17–18 eelarvekommisjoni koosolekul andis informatsiooni mamin. Sepp . Kõne oli pealiskaudsem ja kahvatum kui harilikult tema poolt nähtud.

