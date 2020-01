27. jaan. Majanduskomitee koosolekul Sepp informeerib, et tahab tosinasse ettevõttesse oma usaldusmehi sisse panna, kuna karta, et need šmugeldavad kapitale välja. Usaldusmeesteks oleksid Veerma, Köster, Kalbus, adv. Mölder, ins. Mardi j.n.e.

Piip, Tupits ja mina kahtleme, kas ei tule pärast sakslaste survel taganemist? Arvan ka, et tegelik kasu usaldusmeestest kahtlane.

29. jaan. V. V. koosolek, kus otsustatakse tellida Sadamatehastelt kaks veeskijat – valvelaeva.

30. jaan. Alamkommisjonis Rkt. eelarve. Pandakse küsimusi ette, miks Punases raamatus [Riigikontrolli aastaaruanne, seda nimetati punaseks raamatuks selle punast värvi kaante järgi – toim] ei ole suuri asju?

Olevat kuuldusi, et need kärbitakse välja. Kas ei saaks kontrollida ka administratiivtegevust? A/S. nõrgalt kontrollitud j.n.e. Lõpuks öeldakse, et kontrolli vastu on usaldust (Kokk). Kolm asutust, kelle vastu seda on: Riigikontroll, kriminaalpolitsei ja kohus.

Kokk ütleb ka, et oli kuuldusi, et president omal ajal pole riigikontrolöri palvele käiku annud, kuna valitsus toetanud kontrolöri! Tõesti on hämmastav, mida inimesed kõik välja ei mõtle.

Centumis Vellner, Merits, Müller (– 7 X 20). (+ 34.60).

31. jaan. Riigivolikogu suures (72-liikmelises) kommisjonis eelarve vaielused. Eelarvega ei tehta tegemist, vaid Johanson, Gustavson , Metslang ja Tõnisson piitsutavad sisepoliitikat ja osalt kahtlustavad (Johanson ja Metslang) urbi et orbi [ld 'linnale ja maailmale', siinses kontekstis tavatu väljend, ilmselt on mõeldud kõiki valitsusasutusi] valitsusasutuste tegevust korruptsioonis.

Johanson nuriseb ka punase raamatu kahvatuse üle ja lubab pärast veel sõna võtta, kui aega jääb. Mina nagu ministridki jätan vastamata, et Rkt. eelarve juures juba esineda pikemate seletustega.

Loe lähemalt dokumentidest (link viitab pdf-failile Riigikontrolli veebikeskkonnas):