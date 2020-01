Lukas langetaks digiajakirjanduse tulumaksu üheksale protsendile

"Eestikeelne ajakirjandus on rahvuskultuuri üks tugitaladest. Selle püsimiseks on oluline kindlustada tema majanduslik alus. See on aga ohus. 2020. aastal pingutan ma edasi selle nimel, et esiteks vähendada ostjate hulga suurendamiseks e-ajakirjade ja e-ajalehtede, nendega koos ka e-raamatute, käibemaksu üheksa protsendini ja teiseks panna välismaised internetiplatvormid maksma nii siinsel reklaamiturul osalemise eest kui ka meie väljaannete sisu kasutamise eest, et raha ei läheks Eestist ja siinsest ajakirjandusest välja," ütles Lukas sotsiaalmeedias.

Lukas ütles, et on vastavad ettepanekud eelmisel aastal juba ka ametlikult esitanud.

Sama ettepaneku on ka teinud Eesti meediaettevõtete liit.

2017. aastal soovitas liit (tollase nimega Ajalehtede liit) Eesti valitsusel maksulangetus ajalehtede digitellimustele ära teha Eesti Euroopa Liidu eesistumise perioodil.

Paberväljaannete käibemaks on praegu 9 protsenti, kuid digitaalsete väljaannete käibemaks 20 protsenti.