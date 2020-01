Politseikool sai Paikuse autodroomi ehitusloa, kuid ehituseks veel raha pole

Sisekaitseakadeemia esitas Pärnu linnavalitsusele ehitusloa taotluse augustis 2018. Aga kuna kohalikud elanikud hakkasid autodroomi laiendamise vastu aktiivselt võitlema, võrdlesid sealt tulevat müra Audru ringraja omaga ja neile ei meeldinud puude mahavõtmise mõte, tegi planeerimisosakond sisekaitseakadeemiale ettepaneku viia läbi täiendavad mürauuringud ja koostada dendroloogiline uuring, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tänavu augustis esitas sisekaitseakadeemia uue projekti.

"Igasugused projektid, mis mõjutavad elukeskkonda, võivadki võtta oodatust ja planeeritust rohkem aega. Täna me oleme saanud kvaliteetse projektlahenduse, mis sobib siia keskkonda ja me oleme selle üle õnnelikud," rääkis politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kalvi Almosen.

"Ehituse algust ei oska ennustada, kuna praegusel hetkel oleme just jõudnud projektiga lõpustaadumisse. Millal ehituseks läheb, kuidas ehitamine saab toimuma, selles osas käivad veel arutelud, et just nimelt siia on seda kõige mõistlikum teha," lisas ta.

Ehitusloani jõudmine võttis aega kaks ja pool aastat ja selleks kulus 100 000 eurot. Nii tundub üllatav, et kuigi koolile on Paikusele rajatav autodroom kõige odavam ja käepärasem lahendus õppetöö läbiviimisel, kaalutakse selle asukohana ka Laitse ralliparki ja Väike-Maarja päästekooli.

"Meie pigem mõtleme ikka niipidi, et meil on olemas väga kompleksne koht, kus õpetada politseiametnikke, kõiki erinevaid kompetentse, mida on politseinikel vaja, sealhulgas ohutu autosõit, tulirelva kasutamine, seaduste tundmine. See on põhiline eesmärk just nimelt siin, Paikusel seda kompeksi arendada, laiendada," ütles Almosen.

Lähiajal ehitamist siiski alustada ei saa, sest eelarves pole selleks raha.