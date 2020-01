Laupäev on veel üsna tuuline ja sajune

Laupäeval on ilm veel tuuline ja niiske, kuid pühapäev peaks kuivem, samas ka jahedam olema.

Reede hilisõhtul taandub vihma- ja lörtsisadu itta, kuid vastu laupäeva hommikut lääne pool sajuvõimalus taas suureneb. Edela- ja läänetuul puhub 7 kuni 12, puhanguti 16 meetrit sekundis. Saartel ja rannikul ulatuvad tuuleiilid aga kuni 23 meetrini sekundis. Õhutemperatuur jääb 1 külma- ja 3 soojakraadi vahele, vahendas "Aktuaalne kaamera"

Hommikul on ilm pilves selgimistega. Edelatuul on rannikul jätkuvalt tormine ning õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Pärast lõunat lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja on vaid üksikuid sajuhooge. Puhub lääne- ja edelatuul 7 kuni 12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 9 kuni 14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis, pärastlõunal pöördub tuul lääne poolt alates loodesse. Sooja on päevaks oodata 1 kraadist 4 kraadini.

Pühapäeva päeval tugevneb aga lõpuks kõrgrõhuhari ja ilm muutub rahulikumaks ning kuivemaks. Õhutemperatuur langeb ja ööpäeva keskmine jääb 1 või kahe külmakraadi juurde.

Uus nädal toob aga ilmamuutuse - termomeetrinäidud tõusevad taas plussi ning aeg-ajalt sajab vihma.