Pärnu aukodaniku Konstantin Possieti kodumaja sai mälestustahvli

Konstantin Possiet sündis Pärnus 2. jaanuaril 1820. aastal. Tema eluperiood Pärnus jäi aga lühikeseks, sest pärast isa surma saadeti 12-aastane poiss õppima Peterburi kadetikorpusse ja Pärnusse ta ei naasnudki, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Possiet käis ümbermaailmareisil fregatil Pallada, juhtis sõjalaevade uurimisekspeditsiooni põhjameredele, oli aastatel 1874-1888 Venemaa teedeminister.

Ka oli ta teaduste akadeemia ja Vene geograafia seltsi auliige, Venemaa riiginõukogu liige, kindraladjutant ja admiral.

Possieti Pärnu külastustest on teada vaid, et teedeministrina käis ta seal sadamat inspekteerimas. Possieti kodutänav sai aga tema nime.

"1948. aastal Pärnus nimetati paljud tänavad ümber ja see tänav nimetati just Oktoobri tänavaks. /.../ Kuigi tema lemmikpäev oli hoopis 9. mai - siis avastas ta praegu tema nime kandva väina ja sellel päeval õnnestus tal suur korjandus /.../ merehädas kannatanute jaoks. Ülevenemaaline kampaania tehti ja koguti üle miljoni rubla nende õnnetute jaoks. Nii et mina ei tea, mis seos on tal oktoobriga," rääkis Pärnu muuseumi juhataja Aldur Vunk.

1991. aastast kannab tänav Suur-Posti nime.