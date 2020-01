Ida-Harju piirkonnapolitseiniku Karmo Kaasiku sõnul pole tegemist esimese korraga, kui mootorratturid Kalevi-Liiva piirkonnas hoolimatult selleks mitte ettenähtud kohas ringi sõidavad, kirjutab Harju Elu.

"Kuna ratturid on vabanduseks toonud oma teadmatuse ja selle, et kaassõitjad soovitavad just selles piirkonnas sõitmas käia, tuleb tõsta motokogukonna teadlikkust. Omaniku loata territooriumil ringisõitmine ei ole lubatud, samuti ei ole sõitmiseks sobiv koht looduskaitseala," ütles Kaasik.

RMK Ida-Harjumaa metsakonna metsaülem Andrus Kevvai sõnul on RMK probleemist teadlik, kuid kuivõrd keskkonnainspektsioon pole nõustunud karistusi karmistama ning motomehed ise ka mõistust pähe ei võta, ei ole probleemile head lahendust.

"Metsa lukku panna ei saa, keelavaid silte iga puu kõrvale samuti mitte ja paraku ei saa seal keegi olla pidevalt valves, et mootorrattaga sõitjaid korrale kutsuda. Saame rõhuda ikka vaid inimeste teadlikkuse tõstmisele ja sealse hauarahu väärika hoidmise vajadusele, kasutades selleks ka ajakirjanduse abi," rääkis Kevvai.

2017. aasta suvel toimus Jõelähtme vallas koosolek, kus lepiti kokku, et RMK paigaldab Kalevi-Liiva memoriaali ja ühishaua lähistele liiklust reguleerivad märgid juhtimaks tähelepanu, et metsaradadel sõitmine on keelatud. "Märgid said paigaldatud. Kahjuks on olnud sellest vähe abi," ütles Kevvai.

Kalevi-Liiva mäletusmärk püstitati aastatel 1942–1943 seal hukatud juutide ja mustlaste mälestuseks. Mälestusmärk avati 1960. aastal.

Eesti juudi kogukonna eestseisja, vandeadvokaat Alla Jakobson ütles ajalehele, et ainuke võimalus probleemi lahendamiseks on paigaldada valvekaamerad ja nii tuvastada korrarikkujad.