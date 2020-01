Poliitikud lubavad sündmusterohket aastat poliitikas

Pensionireformi nimetavad üheks olulisemaks otsuseks nii koalitsiooni kui ka opositsioon. Jätkuvalt on laual ka apteegireform.

EKRE aseesimees Martin Helme sõnul ei saa seda, et reformidega detsembris kuhugi ei jõutud, pidada rahuldavaks.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ennustas suurt võitlust pensionisamba üle. "Kindlasti tuleb meil suur võitlus pensionisamba üle, mis on juba riigikogus, ja me teame, et kindlasti tahetakse uuesti apteegireformi pöörata pea peale. Sellega tuleb maadelda," rääkis Kallas.

Isamaa esimees Helir Valdor Seeder nimetas oluliseks ka keskkonnateemasid.

Rahandusminister Helme ütles, et riigieelarve strateegia koostamine tahetakse tänavu teha ajaliselt pikemana.

"Koos RES-iga (riigi eelarvestrateegiaga – toim.) tuleb lauale rida maksulangetuse küsimusi – diisel, gaasiaktsiis, elektriaktsiis. Meil on olnud ka ettepanekuid e-raamatute käibemaksu alandamiseks," rääkis Helme.

Kaja Kallase sõnul soovib Reformierakond valitsusvahetust. Koalitsioon kinnitab aga, et jätkab.

Keskerakonna fraktsiooni liige Maria Jufereva-Skuratovski sõnul näitab aeg, kuidas koalitsioon püsib, kuid tema pole oma valijate suust viimasel ajal kriitikat kuulnud.

Helme märkis, et on olnud kergemaid ja raskemaid nädalaid või päevi, aga kõigil on väga selge siht ikkagi pika plaaniga töötada.

Seederi sõnul on valitsus tugevam, kui väljast paistab. "Mitmed asjad said selle pooleaastase tegevusega tehtud, aga väga palju on teha ja ma arvan, et see töine kontakt hoiabki seda valitsust koos ja (valitsus) on tunduvalt tugevam, kui need värinad, mis siin verbaalselt ühe või teise poliitiku poolt on tehtud või mis ka laiemalt poliitikas on," rääkis ta.

Kaja Kallase sõnul aga pole seda töökust paista. "Kui te vaatate, siis mitte ühtegi algatust sealt ju ei tule. Opositsiooni eelnõud hääletatakse maha, aga samas valitsuse eelnõusid ei ole," ütles Kallas.

Koalitsioonipoliitikute hinnangul puudub strateegia Reformierakonnal.

"Kui vaadata, kuidas käituvad sotsiaaldemokraadid, siis tundub, et neil on olemas mingisugune kindel plaan. Reformierakonnal sellist plaani kahjuks mina ei näe," lausus Jufereva-Skuratovski.

Kui 2020. aastal valimisi ei ole, siis 2021. aastal toimuvad kohalikud valimised.

"Ma arvan, et juba selle aasta lõpp hakkab kohalikeks valimisteks ja ka presidendi valimisteks ettevalmistamise tähe all siblimine pihta," ennustas Martin Helme.