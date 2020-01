Jäiteoht on suur: öösel külmetab, hommikul sajab vihma

Öösel siis lääne poolt algav lörtsi- ja lumesadu liigub kiiresti mandrile. Edelatuule puhangud ulatuvad rannikul kuni 20 meetrini sekundis ning külma on kuni 7 kraadi. Pärast südaööd hakkab lääne poolt alates aga õhutemperatuur tõusma.

Vastu hommikut läheb sadu saartel ja läänerannikul üle vihmaks ning tekib suur jäiteoht. Sooja on hommikul juba ühest viie soojakraadinid.

Päev tuleb pilves selgimistega. Ennelõunal sajab veel lund ja lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma ning tekib udu. Pärastlõunal on sajuvõimalus väike, kuid mitmel pool on udu. Läänekaare tuul puhub 4 kuni 10, ennelõunal rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on esmaspäevaks oodata 1 kuni 6 kraadi. Kohati püsib veel ka jäiteoht.

Teisipäeval on taevas enamasti pilves ja mitmel pool sajab kerget vihma, pärastlõunal aga saju tõenäosus väheneb. Termomeetrinäidud jäävad öösel valdavalt plusspoolele, Ida-Eestis võib siin-seal õhus ka null kraadi olla. Päeval on õhutemperatuur aga juba kõikjal kindlalt plusspoolel.

Kolmapäev on hall, niiske ja väga tugeva edelatuulega. Kuid nädala teine pool on juba rõõmsam.