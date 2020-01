Väikeettevõtjad tahavad rohkem sõnaõigust palgakõnelustel

"Me saaksime nii seadusandjat kui ka täitevvõimu aidata, et vältida regulatsioone, mis ettevõtlust pärsivad. Eriti niisuguseid, mis suurendaksid halduskoormust. See on valus teema just mikro- ja väikeettevõtetele, kelle osakaal Eesti ettevõtluses on ju ligi 99 protsenti," rääkis Rits.

Ta osutas ühe EVEA liikme drastilisele näitele, mis manab hästi selle pildi ette: ta luges kokku 23 regulatsiooni, mille alusel nõutakse ettevõtjalt aruannet või teda külastatakse. "Tohutu paberimajandus! Kui me hakkasime seda analüüsima, siis selgus, et kogu see info on tegelikult kuskil olemas, seda saaks linkida ja võib-olla ei ole vaja ettevõtjat nii palju kontrollida," rääkis Rits. Tema sõnul on ettevõtjad ise huvitatud, et tooted ja teenused, mida nad pakuvad, oleksid kõik turvalised ja head.

"Halduskoormuse pool võiks olla selline, et ettevõtja saaks tegeleda oma põhitegevusega ega peaks kogu aeg tõestama, et kõik on kontrolli all ja vastab seadusele."

Rits lisas, et väike-ettevõtete meele teeb vahel mõruks ka see, et rõhutatakse ainult digiriigi ja ekspordi arendamist

"Kui vaadata kogu pilti, siis ekspordi osakaal ettevõtetest on 20 protsenti ja see jaguneb kümnete firmade vahel. Ekspordi suurendamine on väga oluline, aga infotehnoloogia ja eksport on ettevõtluses üks osa. Enamik ettevõtetest tegutseb siiski siseturul ja me tahame, et ka nende teistega arvestataks!"

Nagu varemgi, ootab EVEA ka sel aastal maapiirkondade edendamist.

"Juba ammu ei piirdu maapiirkondade ettevõtlus enam põllumajanduse või loomakasvatusega, maapiirkondades tegeldakse kõikvõimalike ettevõtlusvormidega. Ettevõtjate jaoks on kõige olulisem kõikvõimaliku taristu olemasolu, netiühendusest maanteeühendusteni, aga tähtis on ka peredele tugisüsteemi ehk arstiabi, koolide ja muu sellise tagamine."

Rits ütles, et kohtumine uue väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kaimar Karuga seisab veel ees, aga peaminister Jüri Ratasega on EVEA väike-ettevõtjate muresid arutanud. EVEA soovib edaspidi kaasa rääkida ka tööandjate ja ametiühingute läbirääkimistel.

"Peame väga oluliseks ja rõhutasime ka kohtumistel peaministriga, et kolmepoolsetele kõnelustele, sealhulgas alampalgaläbirääkimistele tuleks kaasata ka väiksesed ja keskmised ettevõtjad. Suuri ettevõtteid, kus on üle 250 töötaja, on Eestis vaid 186. Kui arvestada, et ettevõtteid on 130 000, siis on selge, et väikeste ja keskmiste ettevõtete kaasamine on igati õigustatud."