Keskerakonna Tartu piirkonna juhatus arutab Ranna küsimust

Monica Rand kohtus enne juhatuse koosolekut ka Keskerakonna Tartu piirkonna esimehe Jaan Tootsiga. "Me rääkisime kujunenud olukorrast, rääkisime päris pikalt ja läksime päris sügavale ajalukku tagasi. Me rääkisimegi kõikidest erinevatest käitumistest, erinevatest olukordadest, mis on meil siin selle aja jooksul olnud. Sellest, kas me saame neid erimeelsusi ületada," ütles Rand ERR-ile.

"Ütlesin ka täna veelkord, et mina olen valmis praeguse juhatusega ja piirkonnaga koostööd tegema ja 2021. aasta valimistele vastu minema. See on jätkuvalt minu seisukoht, et ma olen selleks valmis," lisas Rand.

Küsimusele, kas Jaan Toots ootab Rannalt ikkagi tagasiastumist, vastas Rand, et see ei ole Tootsi eesmärk.

"Me kell 18 kohtume uuesti, ma lähen kella 18ks ka juhatuse juurde ja annan juhatusele omapoolse arvamuse selle kohta, kuidas mina edasi minemist näen. Ja seejärel saab juhatus otsustada, kas nad soovivad, et meie koostöö lõpeb või me suudame erimeelsused ületada ja üheskoos edasi minna," rääkis Rand.

"Minu seisukoht enda tagasiastumise osas ei ole muutunud. Kui esimene kord arutlusele tuli, et ma peaksin tagasi astuma, siis minu küsimus oli see, et mis on konkreetsed etteheited," küsis Rand.

Kokkuleppest, mille järgi lubati Rannale tagasiastumise korral uut töökohta, on Ranna sõnul tema ja Jaan Toots tõenäoliselt erinevalt aru saanud.

Toots: Ranna uuest töökohast ei ole midagi rääkida

Jaan Toots ütles pärast kohtumist ja enne juhatuse koosolekut ERR-ile, et Rannaga oli jutuks hoopis Tartu eelarve.

"Me rääkisime Tartu eelarvest ja tööasju. Tema tuleb kell 18 juhatuse ette ja siis tulevad tema küsimused," ütles Toots.

"Mina töökohast ei saagi üldse rääkida, mina ei ole töökoha pakkuja. Kuidas te seda võtate üldse, ma ei saa aru. Tema uuest töökohast ei ole midagi rääkida. Tema otsustest me kuuleme õhtul kell 18. Aga praegu olid meil Tartu eelarve küsimused ja objektid ning me rääkisime neid asju," lisas Toots.