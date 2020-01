2020 on valimiste vaba aasta, ent sisepoliitikas rahulikumat aega ilmselt oodata ei ole, kuna mitmed vastuolulised teemad on lahenduseta. Maailmas on olukord ebastabiilne ja äsja ÜRO julgeolekunõukogu liikmeks saanud Eesti peab osalema USA-Iraani kriisi lahendamises. Kas me oleme selleks valmis?

Peaminister Jüri Ratast intervjueerib saatejuht Andres Kuusk. Režissöör on Maarika Laur.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40.