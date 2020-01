Kaja Kallas abide vajadusest: praeguses riigikogus töö konti ei murra

Kallas ütles ERR-ile, et on saadikutele abide palkamise ideed toetanud.

"Mul on Euroopa Parlamendist kogemus, et abid aitavad sisulist tööd teha. Siis peab olema ka palju tööd. Aga praegu on nii, et valitsusest väga eelnõusid ei tule ja opositsiooni omad hääletatakse kohe maha. Praegu ei saa küll öelda, et töö riigikogus konti murrab ehk praegu neid abisid vaja ei ole. Kui oleks valitsus, kes oma tööd teeks, siis oleks ka riigikogus tööd rohkem," rääkis Kaja Kallas.

Ta lisas, et riigikogu liikmed saavad praegu oma tööga hakkama, kui neil selleks vaid soovi on.

Tulevikus võiks Kaja Kallase sõnul saadikutel põhimõtteliselt küll abid olla, kuna see tõstaks parlamendi töö kvaliteeti. Ta ütles, et abid peaksid olema pädevad inimesed ja vältida tuleks sugulaste ja hõimlaste palkamist.

"Abisid oleks vaja nende tegemiste jaoks, mida ei pea tingimata tegema riigikogu liige ise," märkis Kaja Kallas.

Riigikogu esimees Henn Põlluaas ütles ERR-ile antud usutluses, et riigikogu liikme töömaht on suur ja abilised on vajalikud. "Vajalik samm oleks, see aitaks tõsta riigikogu töö kvaliteeti," ütles EKRE-sse kuuluv Põlluaas.