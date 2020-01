Uute sõiduautode müük tõusis möödunud aastal 4,7 protsenti

Detsembris kasvas uute sõiduautode müük väga tempokalt, ületades 2018. aasta detsembri tulemuse koguni 69,5 protsendiga, aga selleks olid mitmed erinevad objektiivsed põhjused, teatas Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit (AMTEL).

"AMTEL prognoosis 2019. aastaks uute mootorsõidukite müügis aasta varasemaga võrreldes sama tulemust," ütles liidu tegevjuht Arno Sillat pressiteate vahendusel.

"Uute sõiduautode müügis nägime ette aasta esimeste kuude kerget langust ja ootasime ka aastalõpu müügikasvu, mida vedas autotootjatele rakendatud CO2 normide karmistumise ja sellest tulenev tootjate väiksematele autodele ning elektrimobiilsusele suunatud tuleviku oodatav mõju hindades," märkis ta.

Klientide käitumises väljendus see suuremate mootoritega autode tavapärasest suuremamahulisemas soetamises, eriti just detsembris. Teiseks põhjuseks detsembri müügimahu suurenemises võrdluses aasta varasemaga oli 2018. aasta detsembri ebatavaliselt väike autode müük mitmete asjaolude kokkulangemisel.

"Uute sõiduautode müük oli kokkuvõttes stabiilne ning vastas mõistlikule tarbimise tasemele, sama võib öelda uute mootorrataste müügi kohta," ütles Sillat.

2019. aastal eelistasid tarbijad kõige enam keskmisi maastureid, mille osakaal oli 25,6 protsenti. Väiksemad keskklassi autod moodustasid 23 protsenti. Kolmandaks enim ostsid tarbijad väiksemaid maastureid, mille osakaal oli 16,8 protsenti.

Hübriidautosid ostsid tarbijad 2729, elektriautosid 77 ja CNG-gaasi autosid 579. Uusi mootorrattaid ja mopeede läks 2019. aastal kaubaks vastavalt 639 ja 544.

Populaarseim automark 2019. aastal oli 4248 sõiduautoga Toyota ja teise koha hõivas 3703 autoga Škoda. Kolmandale kohale kerkis 2432 müüdud sõiduautoga Renault.

Ka mudelite edetabeli tipus figureeris Toyota ja seda kahe mudeliga – populaarseim mudel 2019. aastal oli Toyota RAV4, mida osteti 1556. Teisel kohal oli Toyota Corolla, mida eelistasid tarbijad 1273 korral. Škoda Octavia järgnes 1239 müüdud sõidukiga.

Tarbesõidukite turul toimus 2019. aastal kerge langus: kokku müüdi eelmisel aastal 5637 uut tarbesõidukit, mis jäi 2018. aasta tulemusele alla 9,5 protsendiga.

Automarkide edetabelis olid esikolmikus Prantsuse autotootjad: populaarseim oli 958 sõidukiga Citroën, millele järgnesid 809 müüdud sõidukiga Peugeot ja 605 sõidukiga Renault. Veokite segmendis oli 2019. aastal edukaim Scania, mida müüdi 455. Järgnesid Volvo ja Mercedes-Benz, mida müüdi vastavalt 246 ja 94.

"Tarbesõidukite müügi väiksemate numbrite taga on tunda ettevõtete teatud ettevaatlikkust tulevikuprognooside tegemisel. Sellest tulenevalt on investeerimisotsused lükatud veidi edasi. Kokkuvõttes aga saavutas 2019. aasta uute mootorsõidukite müügimaht aasta varasema taseme, mida me ka prognoosisime," ütles Sillat.