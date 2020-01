Rahvarohkel Soleimani matusetalitusel tallati surnuks inimesi

Hukkunute ja vigastatute täpse arvu kohta andmed hetkel veel puuduvad. Võimud on kinnitanud vaid seda, et intsident tõi kaasa hukkunuid, vahendasid BBC ja Reuters.

Meedias on räägitud rohkem kui kolmekümnest hukkunust.

Väidetavalt on leinaürituse tõttu saabunud Kermani tänavatele kümneid või sadu tuhandeid inimesi. Esmaspäevase Teherani üritusega koos on tänavatele kindralit mälestama saabunud võib-olla miljoneid inimesi.

Analüütikute hinnangul oli USA õhurünnakus hukkunud Soleimani näol on tegu mõjuvõimsaima isikuga Iraanis pärast kõrgeimat juhti ajatolla Ali Kahmeneid.

Pentagoni teatel sooritati reedel Iraagis täppisrünnak, mille tagajärjel hukkusid Iraani revolutsioonikaardi mõjukas kindral Qasem Soleimani ning Iraani-meelse Iraagi poolsõjaväelise rühmituse Hashed al-Shaabi asekomandör Abu Mahdi al-Muhandis. Teheran on lubanud kindrali surma eest kätte maksta.

Kindral Soleimanil oli võtmeroll Iraani mõjuvõimu kehtestamises Lähis-Idas - näiteks Iraagis, Süürias, Palestiina aladel ja Jeemenis. Märkimisväärne on ka see, et käesoleva aasta aprillis lisas USA Iraani revolutsioonikaardi ja üksuse Quds terroristlike organisatsioonide nimekirja. Üldiselt pole USA sellesse nimekirja lisanud organisatsioone, mis on ametlikult mõne rahvusvaheliselt tunnustatud riigi võimustruktuuri osadeks.

Õhurünnak järgnes USA Bagdadi saatkonna piiramisele tuhandete meeleavaldajate poolt. Viimaseid olid tegutsema ässitanud just Iraani taustaga rühmitused.