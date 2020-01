Ratas läheb presidendiga Iraanist rääkima

"Eesti töötab värske ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena koos teiste riikidega selle nimel, et pingeid Lähis-Idas maandada ning konflikti edasist arenemist vältida. Eesti huvi väikeriigina on kindlasti see, et julgeolekuolukord maailmas oleks stabiilne, riikidevahelised suhted ennustatavad ning põhineksid rahvusvahelisel õigusel," kirjutas Ratas sotsiaalmeedias.

Eesti alustas aasta alguses tööd ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikmena.

ÜRO Julgeolekunõukoguna valitud liikmena osaleb Eesti kõikidel istungitel, omab hääleõigust ja juhib kahte sanktsioonikomiteed.

ÜRO Julgeolekunõukogu võib Iraani revolutsioonikaardiväe kindrali Qasem Solemaini tapmist USA poolt arutada neljapäeval.

