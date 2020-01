Õigeusklikud ja vanausulised tähistasid jõule

Aleksander Nevski katedraali kellade helistamine eile õhtul kuulutas eelseisvate jõulude auks jumalateenistuse alanuks.

Õigeusklike suure jõulupüha teenistuse viis läbi Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Jevgeni. Kuna aastavahetus ja jõulud on pühad, mis on kalendris kõrvuti, olid metropoliidi soovid seotud mõlema tähtpäevaga.

"Nii et tuleval aastal saab õnnistatud jumalik imik Kristus. Meie kõigi jaoks on väga oluline, et inimene ei seisaks oma sisemises olekus paigal. Inimene on üles kutsutud oma hingeseisundit muutma. Seetõttu peaks järgmine aasta olema suunatud mõne puuduse likvideerimisele, mille inimene eelmisel aastal on endas avastanud," kõneles metropoliit Jevgeni.

Kuid kuidas saada paremaks ja mõista, mis puudused meis on? Sellele küsimusele on haritud metropoliidil vastus olemas. "Mõnikord on seda raske avastada ja inimene ei näe seda kirge endas. Sel juhul aitab pihtimine preestrile, kes võib öelda, mis inimest kõige enam ahvatleb," kõneles ta.

"Mitte raha hulk ei muuda inimest patuseks, vaid suhtumine sellesse. Mõni võib kramplikult hoida kinni oma miljonitest, teine oma sentidest. See on muide keeruline - õigesti rahaga käituda, oma hingele kahju tegemata. Seetõttu peaks sellisel inimesel olema Jumala ees tohutu vastutus, samuti teiste inimeste ees," rääkis metropoliit Jevgeni.

Kirikupea, kes on poolteist aastat olnud Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku juht ja ootab Eestis elamisloa väljastamist, kurdab, et noori on kirikus aina vähemaks jäänud. Samas vanemad inimesed pole teed kirikusse siiski unustanud.

Jõule, mis kiriku sõnul tähendavad inimese leppimist jumalaga, tähistavad täna paljude riikide õigeusu kristlased, aga ka vanausulised.