Briti peaminister Boris Johnson ütleb kolmapäeval kohtumisel Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga, et London ei kavatse pikendada selle aasta lõpuni kestvat üleminekuperioodi, mis järgneb riigi lahkumise Euroopa Liidust jaanuari lõpus.

Downing Streeti teatel kutsub Johnson EL-i ja Ühendkuningriiki saavutama detsembri lõpuks kokkulepet "enesekindlates ja positiivsetes tulevikusuhetes".

"Pärast rohkem kui kolme aasta pikkust ootamist, et Brexit teoks teha, ootavad nii Briti kui ka EL-i kodanikud õigustatult, et läbirääkimised ambitsioonika kaubandusleppe üle viiakse õigeaegselt lõpule," teatas Briti peaministri kantselei.

"2020. aasta detsembris lõppeva üleminekuperioodi pikendamist ei tule," lisas Johnsoni büroo.

Briti peaminister kavatseb Euroopa Komisjoni presidendile öelda ka seda, et Ühendkuningriik taotleb standardse vabakaubanduslepingu sõlmimist sarnaselt EL-i ja Kanada vahelisele kaubandusleppele selle asemel, et jõustada täieliku ligipääsu saamiseks EL-i turule täielikult ühenduse reegleid, nagu teeb Norra.

Downing Streeti teatel osalevad liidrite kohtumisel ka EL-i Brexiti pealäbirääkija Michel Barnier ja Briti Brexiti-minister Stephen Barclay.

Briti parlament alustas teisipäeval kolm päeva kestvat debatti Johnsoni valitsuse ja EL-i vahel sõlmitud lahkumisleppe seadusesse vormimiseks. Seaduse vastuvõtmisele suuri takistusi ei ole, sest Johnsoni konservatiivid võitsid 12. detsembri ennetähtaegsetel üldvalimistel 650-kohalises alamkojas 39-kohalise enamuse.

Tähtsamgi veel on asjaolu, et kõik parlamenti valitud toorid toetavad Johnsoni Brexiti strateegiat, mistõttu ei ole oodata võimupartei lõhenemist viisil, mis sai saatuslikuks Johnsoni eelkäija Theresa May püüetele eelmist Brexiti lepet vastu võtta.

Selleks, et Ühendkuningriik saaks 31. jaanuaril EL-ist lahkuda, peavad lahkumisleppe eelnevalt ratifitseerima nii Briti kui ka Euroopa Parlament.

Kaubanduskõnelused ei saa ametlikult alata enne Ühendkuningriigi lahkumist EL-ist. Kui pooled enne üleminekuperioodi lõppu kaubandusleppes kokkuleppele ei jõua, hakkavad nad alates 2021. aastast kauplema Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reeglite alusel.