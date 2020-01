Koonduslaagri valvuri kohtuprotsess peatus tunnistaja väljamõeldiste tõttu

Hamburgis on kohtu all 93-aastane Bruno Dey, kes oli aastatel 1944-1945 SS-Totenkopfverbände liikmena valvuriks Stutthofi koonduslaagris ning keda süüdistatakse rohkem 5000 inimese massimõrvale kaasa aitamises. Mees ise on kinnitanud, et esiteks polnud tal sisuliselt mingit valikut ning teiseks polevat ta olnud teadlik enda ümber toimvast massimõrvast, vahendas ajaleht Times.

Kuigi Dey vastu on tunnistusi ja kaebusi esitanud mitmed isikud, tuli kohtuprotsess ajutiselt peatada, kui selgus, et ühe kaebaja lugu ja taust on suure tõenäosusega väljamõeldis.

USA-s Floridas elav 76-aastane Moshe Peter Loth väitis, et sattus Stutthofi koonduslaagrisse beebina ning et samas koonduslaagris tapeti gaasikambris tema vanaema.

Lothi sõnul oli tema emapoolne vanaema Anna juut, kelle andis võimudele välja viimase natsist ning SS-i liikmest abikaasa Hans. Loth ise olevat sündinud koonduslaagri juures asunud psühhiaatriahaiglas ajal, mil tema ema Helenet seal kinni hoiti. Samuti olevat väikelapsega tehtud seal ka erinevaid meditsiinilisi eksperimente.

Kui 1945. aastal Nõukogude väed peale tungisid, oli Helene andnud väikese lapse ühele poola naisele. Ema ja poeg kohtusid uuesti alles 1959. aastal.

Lothi sõnul sai ta oma tegelikust taustast teada alles 1999. aastal pärast ema surma. 2001. aastal registreeris ta oma vanaema surma ka Iisraelis asuvas Yad Vashemi keskuses.

Väljaanne Der Spiegel asus Lothi tähelepanuväärset lugu aga detailsemalt uurima erinevates Saksamaa ja Poola arhiivides. Peagi hakkas selguma, et lisaks sellele, et Lothi jutt ei pruugi paika pidada, pole tal tõenäoliselt üldse juudi rahvusest esivanemaid. Tema vanaema surmatunnistus näitas nimelt, et naine suri Stutthofist kaugel Fürstenwerderi väikelinnas. Tema ema oli tõepoolest koonduslaagri juures rasedana kinni peetud, kuid põhjuseks polnud mitte juudi rahvus, vaid "hariduslikud põhjused" ning naine lasti pärast nelja nädala möödumist vabadusse. Loth ise külastas Stutthofi koonduslaagri asukohta esimest korda ilmselt alles 2002. aastal.

Kohtunik Anne Meier-Göring teatas nüüd, et protsess peatatakse, et Lothi puudutavaid asjaolusid täpsemalt kontrollida. Kriminaalõiguse professor Cornelius Nestler, kes kuulub ka ise Dey vastu kaebuse esitanute hulka, avaldas arvamust, et Lothi lugu võib hakata varju heitma kogu kohtuprotsessile.

Kui Lothi vastu esitatud süüdistused väljamõeldiste rääkimises lõpliku kinnituse saavad, jäävad kohtuprotsessilt kindlasti meelde grotesksena mõjuvad hetked, kus Loth ratastoolis süüdistatava juurde läks, teda kallistas ning talle "tehtud tegude eest andestas".

Lothi esindavad advokaadid teatasid omakorda, et nende klient oli kogu elu otsinud oma tegelikku identiteeti ning et sageli tuli tal toetuda suulistele tõenditele, milles tal polnud põhjust kahelda. "Kõike ei saa dokumentidega tõendada," seisis advokaatide avalduses.