Trump esineb pöördumisega Iraani teemal

Tegemist on presidendi esimese reaktsiooniga Iraani raketirünnakule Iraagis paiknevatele USA sõjaväelastele, kui välja arvata riigipea säuts Twitteris, milles ta tõdes, et "kõik on hästi!".

Iraani rünnak oli vastus riigi tähtsaima sõjaväejuhi kindral Qasem Soleimani tapmisele Ühendriikide poolt.

Esialgsete hinnangute kohaselt Iraani raketilöökides kahele USA sõjaväelasi majutavale Iraagi baasile Ühendriigid kaotusi ei kandnud, märkis Pentagon.

