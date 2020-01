Riik toetab plaani rajada Põhja-Sakala valda uus dolokivikarjäär

Põhja-Sakala vallavalitsus uuris mullu novembris majandusministeeriumi käest, kas riigil on huvi valda uue dolokivikarjääri rajamise vastu ning sai nüüd ministeeriumilt vastuse, et Arussaare dolokivikarjääri rajamine vastab riigi huvidele.

Põhja-Sakala abivallavanem Jaanus Rahula saatis eelmise aasta novembris majandusministeeriumile kirja, kus tõi välja, et keskkonnaamet menetleb alates 2010. aastast Arussaare dolokivikarjääri mäeeraldiselt kaevandamise loa taotlust, mille neile esitas OÜ Metsasaadused.

Peagi peaks keskkonnamõjude hindamise aruanne lõpule jõudma ning seetõttu tahtis vald teada, kas riigil on karjääri rajamise vastu varustuskindluse seisukohalt huvi.

Viimati avaldas majandusministeerium oma seisukoha karjääri kohta 2017. aastal, mil leiti, et selle rajamine on riigi huvides. Kuna aga vahepealsel ajal on tunduvalt laiendatud piirkonnas juba asuvaid Rõstla ja Otisaare karjääre, tahtis vald riigi huvi kohta uut kinnitust, oletades, et maavara kaevandamine Arussaare dolokivikarjääris ei pruugi enam riigi huvidele vastata.

Kolmapäeval saatis majandusministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar Põhja-Sakala vallavalitsusele vastuse, kus teatas, et valitsuses kinnitamisel olev riigiteede teehoiukava eelnõu aastateks 2021-2030 näeb erinevalt 2017. aasta 2+1 tee-ehituse plaanist Mäo-Tartu 2+2 tee-ehituseks ette vähemalt kahekordset killustikuvajadust.

Nimelt kulub 2+1 tee jaoks 450 000 kuupmeetrit, 2+2 tee jaoks aga 950 000 kuupmeetrit killustikku. Tartu maantee 2+2 tee ehitamine on ette nähtud valitsuse tegevusprogrammis aastateks 2019-2023.

"Maanteeameti hinnangul Otisaare ja Rõstla karjääride laiendused ei asenda kvaliteetse materjali vajadust Tartu mnt 2+2 tee ja piirkonna muude objektide ehitusel. Seega kinnitame, et Arussaare dolokivikarjääri rajamine on jätkuvalt vajalik ja vastavuses riigi huvidega," ütles Tatar.