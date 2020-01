Taani kodanikuks saanud hollandlasest linnapea peab ise endal kätt suruma

30 aastat Taanis elanud hollandlane Meijer on pikka aega kohalikus poliitikas kaasa löönud ning alalise elaniku ja omavalitsuspoliitikuna oli seni ta tegutsenud teise EL-i liikmesriigi ehk Hollandi kodanikuks jäädes. Nüüd sai ta aga siseministeeriumist teate, et tema 2014. aastal esitatud kodakondsustaotlus on vastu võetud ning et ta on lisatud nimekirja, mille riigi parlament peagi heaks kiidab, vahendas The Local Taani ajakirjandust.

Välisriigi kodanikule kodakondsuse andmine vajab Taani seaduste kohaselt alati parlamendi heakskiitu. Meijeri puhul on aga märkimisväärne ka üks teine, 2018. aastast kehtiv seadus, mille kohaselt tuleb uuel kodanikul kodakondsuse saamise puhul suruda kätt kohaliku omavalitsuse juhiga. Selline tseremoonia peab aset leidma kahe aasta jooksul pärast kodakondsuse saamist.

Hetkel pole veel selge, kuidas selline tseremoonia Meijeri jaoks välja nägema hakkab.

"Me oleme selle üle naernud ja spekuleerinud päris palju ning ausalt öeldes me ei tea veel, mida teeme. Minu teada pole ka omavalitsus saanud mingeid juhiseid, kuidas sellises olukorras tegutseda," nentis linnapea Meijer uudisteagentuurile Ritzau intervjuud andes.

Samsø linnapea lubas, et võtab selguse saamiseks ühendust ministeeriumiga ning ta ei usu, et ta peaks varsti hakkama sõna otses mõttes endal kätt suruma.

"Ma arvan, et võib-olla teeb seda keegi teine omavalitsusest või mõni teine võimuesindaja. Ma ei tea veel, kuid ma olen kindel, et me leiame lahenduse," lausus Meijer. "Kuid esialgne mõte enda kätlemisest on lihtsalt naljakas."