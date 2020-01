EL-i majapidamised kulutavad transpordile üle 1,1 triljoni euro aastas

Keskmiselt kulus transpordi peale iga EL-i elaniku kohta 2220 eurot aastas. Transport on ühtlasi suuruselt teine kuluallikas EL-i majapidamistes, jäädes alla ainult eluasemega seotud kuludele, mis moodustavad 24 protsenti kõigist tarbimisega seotud kulutustest. Kolmandale kohale jäävad 12,1 protsendiga toit ja mitte-alkohoolsed joogid.

Kõige rohkem kulutavad majapidamised transpordile Sloveenias, kus see moodustab 16,9 protsenti kõigist tarbimisega seotud kulutustest. Vastav number on Leedus ja Luksemburgis 15,8 protsenti ja Küprosel 14,7 protsenti. Järgnevad 14,1 protsendiga Prantsusmaa ja 13,8 protsendiga Saksamaa. Ühendkuningriigis ja Ungaris on vastav number 13,7 protsenti.

Kõige vähem kulutasid majapidamised transpordile Slovakkias, kus kulutuste protsent on 6,6. Slovakkiale järgneb 9,7 protsendiga Horvaatia, 10,4 protsendiga Tšehhi, 11,2 protsendiga Rumeenia ja 11,4 protsendiga Belgia. Neile järgnevad 11,6 protsendiga Eesti ja Malta.