CBS Newsi andmetel on USA ametnikud veendunud, et Iraan tulistas alla lennuki, mille pardal oli 176 inimest.

Ametnike hinnangul tabas lennukit rakett. CBS tsiteeris USA luureallikaid, kes ütlesid, et satelliidipildilt on tuvastatud kaks raketti ja neile järgnenud veel üks plahvatus.

USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et tal on omad kahtlused lennuki allakukkumisega seoses. "Keegi võis teha vea," ütles ta.

Newsweeki andmetel on nii Pentagon ja USA luureametnikud kui ka Iraagi luureametnik öelnud, et nende hinnangul tabas Ukraina lennukit Venemaal ehitatud Tor M-1 maa-õhk tüüpi raketisüsteem, mida NATO nimetab Gauntletiks.

Newsweek lisas, et kahe Pentagoni ametniku hinnangul oli juhtunu õnnetus. Allikad ütlesid lehele, et tõenäoliselt olid Iraani õhutõrjesüsteemid pärast rünnakuid USA õhuväebaasidele sisse lülitatud.

Ukraina teatas varem, et uurib võimalust, et lennuk kukkus alla raketitabamuse tõttu. Iraan on sellist võimalust eitanud.

Lennuk kukkus alla vaid mõni tund pärast seda, kui Iraan korraldas kaks raketirünnakut USA vägede baasidele Iraagis.

