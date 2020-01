Madalrõhkkonnad koondusid Atlandile, kus üks neist liikus Grööni merelt Islandi suunas järele Teravmägede madalrõhkkonnale, teine madalrõhuala liikus üle Inglismaa lõunaosa Põhjamere suunas.

Homme liigub see madalrõhkkond üle Taani Läänemere lõunaossa ja toob vihma Lätti, Leetu ja Lõuna-Eestisse. Skandinaaviamaades ja Soomes on ilm olulise sajuta.

Ülehomme liigub madalrõhuala Läti kohalt edasi itta ja sadusid on Baltimaades vaid öösel, päevaks sirutub siia aga kuiva ilma pakkuv kõrgrõhuhari. Samas jõuab Norra merele aktiivne tsüklon ja edelatuul paisub merel taas tormiseks.

Saabuval ööl pilvisus tiheneb ning saartel ja Lõuna-Eestis hakkab sadama vihma ja lörtsi. Paiguti tekib ka udu ning on jäiteoht! Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-7 m/s ja temperatuur on 3st miinuskraadist 2 soojakraadini.

Hommik on pilvine ning Lõuna-Eestis sajab kohati vihma ja lörtsi. Lisaks püsib paiguti udu ja on veel libe. Tuul on lõunakaarest 1-7 m/s. Temperatuuri-kraade on -2 kuni +3.

Päev tuleb peamiselt pilvine. Enamasti saartel ja Lõuna-Eestis sajab kohati vihma ja lörtsi, õhtul muutub sadu tihedamaks ja sekka võib tulla ka lund. Tuul pöördub järk-järgult idakaarde 1-7, pärastlõunal tugevneb saartel puhanguti 12 m/s. Temperatuur on -1 ja +3 kraadi vahemikus.



Laupäeval on oodata olulise sajuta ilma, kuid pühapäev tuleb vihmane. Ühtlasi tõuseb pühapäeva hommikuks temperatuur, mis toob endaga libedust. Uuel nädalal plusskraadid püsivad ja pilvisus on muutlik.

Eks ta ole üks kummaline talveilm küll.