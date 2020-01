Aasta arst on Väike-Maarja perearst Mall Lepiksoo

Kokku oli aasta arsti tiitlile kandideerijaid 70. Neist valis žürii välja 15 paremat ning võitjaks osutus perearst Mall Lepiksoo, kes on arstiametit pidanud 48 aastat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Stenbocki majas õnnitlesid teda peaminister, sotsiaalminister ning kolleegid.

Mall Lepiksoo nimistus on veidi vähem kui 2500 inimest.

Lepiksoo nimetab oma patsiente suureks perekonnaks. "Iga inimene on individuaalne, kuidas kellegagi käituda, kuidas suhtuda, kui palju sul on temale aega vaja. Sul on võib-olla temale tund aega, teise inimesega saad viie minutiga kõik korda. See on kuidagi nii, et mulle on arstiamet väga meeldinud. Ilmselt selle armastuse eest, mida ma olen sellesse ise pannud ja mida ma saan vastu. Ja mu prerekond on mind toetanud. Nad teavad, et mulle see meeldib ja mind sealt ära võtta on väga raske," rääkis Lepiksoo.