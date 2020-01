Laupäeval läheb ilm selgemaks, tuul tugevneb

Laupäeval on ilm selgem, kuid 0 kraadi ümber kõikuv õhutemperatuur võib muuta teed libedaks.

Laupäeva öösel on ilm pilves selgimistega. Lõuna-Eestis sajab lörtsi ja vihma, Kagu-Eestis ka lund. Põhja pool on udu. Tuul puhub põhjakaarest ning külma on öötundideks oodata kuni 5 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikuks sadu lakkab. Põhja- ja Lääne-Eestis püsib mitmel pool veel udu. Tuul pöördub järk-järgult läänekaarde, puhudes 2 kuni 8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega ja kuiv, õhtul jõuab aga Loode-Eestisse vihma- ja lörtsisadu. Pärast lõunat tugevneb edelatuul saartel ja rannikul puhanguti kuni 20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur jääb 2 külma- ja 3 soojakraadi vahele.

Pühapäev on tormine, kuid soe. Päevamaksimumid tõusevad siis kuni +7 kraadini. Sajab vihma, kuid pärast lõunat lääne poolt alates sadu lakkab.

Uue nädala alguses on ilm suure tõenäosusega kuiv ja sooja on siis keskmiselt 3 kraadi.